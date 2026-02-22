ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России

Защитники Саркис Тверитнев и Станислав Баранов перейдут из «Ростова» в ЦСКА.

Красно-синие подписали предварительные контракты с обоими игроками юношеской сборной России.

На счету 17-летнего Тверитнева 33 матча за молодежную команду «Ростова», в которых он забил 1 гол. Также он провел 1 матч за «Ростов-2» во Второй лиге.

17-летний Баранов провел в прошлом годуу 22 игры за молодежную команду «Ростова», не отметившись результативными действиями.