ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России

Защитники Саркис Тверитнев и Станислав Баранов перейдут из «Ростова» в ЦСКА.
Красно-синие подписали предварительные контракты с обоими игроками юношеской сборной России.
На счету 17-летнего Тверитнева 33 матча за молодежную команду «Ростова», в которых он забил 1 гол. Также он провел 1 матч за «Ростов-2» во Второй лиге.
17-летний Баранов провел в прошлом годуу 22 игры за молодежную команду «Ростова», не отметившись результативными действиями.
- Тверитнев сыграл за юношеские сборные России разных возрастов 24 встречи, забил 1 гол.
- Баранов провел за юношеские сборные России 25 матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»