Мостовой заявил об ошибочности пенальти в ворота «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой не согласился со вторым пенальти в ворота «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

В поле судил москвич Сергей Карасев.

«Сначала Педро делает передачу, потом Ву делает движение и по инерции попадает ему по ноге. Но он делает передачу, там не его вина, что он плохо еe сделал. Если бы эта нога попала до того, как он сделал передачу, или в момент, тогда да. Но он сделал неудачную передачу. По мне, это тоже не пенальти. Второго пенальти не было», – сказал Мостовой.