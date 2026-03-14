  • Мостовой заявил об ошибочности пенальти в ворота «Спартака»

Мостовой заявил об ошибочности пенальти в ворота «Спартака»

14 марта, 18:52
13

Бывший спартаковец Александр Мостовой не согласился со вторым пенальти в ворота «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

В поле судил москвич Сергей Карасев.

«Сначала Педро делает передачу, потом Ву делает движение и по инерции попадает ему по ноге. Но он делает передачу, там не его вина, что он плохо еe сделал. Если бы эта нога попала до того, как он сделал передачу, или в момент, тогда да. Но он сделал неудачную передачу. По мне, это тоже не пенальти. Второго пенальти не было», – сказал Мостовой.

  • У «Зенита» отличились нападающие Джон Дуран и Александр Соболев.
  • «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка. «Спартак» остается на шестой строчке, отставая от лидирующей тройки на шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли 2:2 на «Лукойл Арене».
  • «Спартак» не побеждает в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата России с 2012 года, когда команду тренировал Валерий Карпин.
  • Впереди у обеих команд кубковые матчи. «Зенит» примет в Пути регионов «Динамо Мх», а «Спартак» проведет ответную встречу Пути РПЛ против «Динамо».

Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мостовой Александр
Комментарии (13)
Fibercore
1773504473
Оба пеналя верные! А Солари спартачам надо проверить на полиграфе на предмет получения бабосиков от газика или буков - так откровенно хватать в безопасной ситуации на виду у арбитра - сверх наглость!
Константин-Шапкин-google
1773504610
Саша прав на все 100. Игрок ЗПРФ отдал пас и уже выпал из игры. Наступ совершенно не преднамеренный.
порт
1773504718
Не попадает по ноге, а совершил наступ.
Иван Петров 1986
1773506195
Ну как же без пенальки - юбилей же.
волчарик
1773506572
Ну да, в правилах ведь прописано-если игрок без мяча можно ходить по ногам.
Desma
1773507120
"Если бы эта нога попала до того.." Шурик, это была нога кого надо нога. За майку не надо было Сантоса хватать!
Artemka444
1773507290
Ахахах смешной парень
Нейтральный болельщик
1773508499
Оба пенальти были очень спорные, постоянно смотрю АПЛ там такие не дают и близко
Литейный 4 (returned)
1773508744
Чистейшие пенальти. Хоть обхрюкайтесь. Гыгыгы
Айболид
1773513422
Вот и самодержцу чарку "чудодейственного" бромантана поднесли )))
