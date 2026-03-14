Мостовой заявил об ошибочности пенальти в ворота «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой не согласился со вторым пенальти в ворота «Спартака» в матче 21-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
В поле судил москвич Сергей Карасев.
«Сначала Педро делает передачу, потом Ву делает движение и по инерции попадает ему по ноге. Но он делает передачу, там не его вина, что он плохо еe сделал. Если бы эта нога попала до того, как он сделал передачу, или в момент, тогда да. Но он сделал неудачную передачу. По мне, это тоже не пенальти. Второго пенальти не было», – сказал Мостовой.
- У «Зенита» отличились нападающие Джон Дуран и Александр Соболев.
- «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка. «Спартак» остается на шестой строчке, отставая от лидирующей тройки на шесть очков.
- В первом круге команды сыграли 2:2 на «Лукойл Арене».
- «Спартак» не побеждает в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата России с 2012 года, когда команду тренировал Валерий Карпин.
- Впереди у обеих команд кубковые матчи. «Зенит» примет в Пути регионов «Динамо Мх», а «Спартак» проведет ответную встречу Пути РПЛ против «Динамо».
Источник: Metaratings