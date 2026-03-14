Игрока «Спартака» предложили избить всей командой

В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».
Петербуржцы открыли счет на 45-й минуте с пенальти, назначенного за фол Пабло Солари в своей штрафной площади.
«По-хорошему, Солари нужно *** [избить] ногами в раздевалке всей командой. Понятно, что ошибаются все, это нормально. Но не так же тупо это делать.
А «Спартак» играл лучше весь тайм. Но этого никто не вспомнит», – написал репортер Sport24 Андрей Бабич в своем телеграм-канале.
- Встреча на петербургской «Газпром Арене» началась в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
