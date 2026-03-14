«Матч ТВ» отругали за мракобесие

Бывший комментатор «Матч ТВ» Федор Погорелов недоволен «обвязкой» игры 20-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» на федеральном канале.
«Смотрю прематч на «Матч ТВ». Ну, так вышло.
Единственное светлое пятно – Владислав Николаевич Радимов. В целом – мрак. Интервью в стиле «Чего вы ждете от матча?».
Контент, актуальный для времени, когда я пришел на телевидении. То бишь в 2003 году.
«Красивый футбол», «пусть победит сильнейший». Мясо ноет до матча, что будет пенальти в их ворота», – написал Погорелов.
- «Матч ТВ» эксклюзивно транслирует чемпионат России по футболу.
- Канал открыли в 2015 году.
- Название придумал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Источник: телеграм-канал Федора Погорелова