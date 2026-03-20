Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов устал от судейских ошибок в РПЛ: «Ощущение, что жертвы – все»

Радимов устал от судейских ошибок в РПЛ: «Ощущение, что жертвы – все»

Сегодня, 01:25
5

Владислав Радимов ответил на вопросы о работе арбитров в чемпионате России.

– Вас не утомили ошибки рефери и их обсуждение?

– Безусловно, утомили! Послушайте, судейские казусы происходят после каждого тура и буквально в каждой игре, тут спорить бесполезно.

Вопрос в другом: почему никто и ничего не делает для их предотвращения?

– Можно сказать, что вы недовольны работой рефери под руководством директора департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича?

– Думаю, здесь нет одного виновника, но складывается ощущение, что жертвы – все. Клубы не понимают, как их судят, а арбитры не понимают, как им судить, как бы смешно не звучало.

Вспомните, сколько спорных ситуаций произошло в прошлом туре, а ЭСК похожие эпизоды трактует то так, то эдак. Мажичу выступить бы публично и объяснить нормально правила «этой игры».

– Как относитесь к словам руководства «Динамо» о судействе? После ответного кубкового матча со «Спартаком» генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров заявил по поводу работы судей под руководством Мажича следующее: «Был определенный прогресс, что-то сделано, но нынешняя ситуация – неудовлетворительная. Это недопустимо на таких стадиях».

– Ну, во-первых, динамовцы потерпели поражение, находились на эмоциях, и к главному арбитру Кириллу Левникову у них тоже вопросы появились.

Во-вторых, бело-голубые забыли о назначенном в их пользу пенальти в игре с «Оренбургом» и уверенное падение Сергеева. Тогда судья даже повтор ходил смотреть.

На мой взгляд, ситуации похожие и 11-метровый назначен и там, и в кубковой встрече «Зенита» с махачкалинским «Динамо», но реакция на эпизоды почему-то разная.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Радимов Владислав
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АЛЕКС 58
1773973679
Так привыкли судьи кормиться из двух вкусных кормушек,Газпрома и Озона. Интересно чья вкуснее будет в 24 туре.
Ответить
Бумбраш
1773982695
Радимов устал от судейских ошибок в РПЛ: «Ощущение, что зенит – гавно»
Ответить
Вжыхъ
1773987935
Все, с кем играет Звенит - факт;)
Ответить
subbotaspartak
1773988200
Не забили две пенальки Оренбургу - пострадавшие, 2х нехватило.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 