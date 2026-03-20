Радимов устал от судейских ошибок в РПЛ: «Ощущение, что жертвы – все»

Владислав Радимов ответил на вопросы о работе арбитров в чемпионате России.

– Вас не утомили ошибки рефери и их обсуждение?

– Безусловно, утомили! Послушайте, судейские казусы происходят после каждого тура и буквально в каждой игре, тут спорить бесполезно.

Вопрос в другом: почему никто и ничего не делает для их предотвращения?

– Можно сказать, что вы недовольны работой рефери под руководством директора департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича?

– Думаю, здесь нет одного виновника, но складывается ощущение, что жертвы – все. Клубы не понимают, как их судят, а арбитры не понимают, как им судить, как бы смешно не звучало.

Вспомните, сколько спорных ситуаций произошло в прошлом туре, а ЭСК похожие эпизоды трактует то так, то эдак. Мажичу выступить бы публично и объяснить нормально правила «этой игры».

– Как относитесь к словам руководства «Динамо» о судействе? После ответного кубкового матча со «Спартаком» генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров заявил по поводу работы судей под руководством Мажича следующее: «Был определенный прогресс, что-то сделано, но нынешняя ситуация – неудовлетворительная. Это недопустимо на таких стадиях».

– Ну, во-первых, динамовцы потерпели поражение, находились на эмоциях, и к главному арбитру Кириллу Левникову у них тоже вопросы появились.

Во-вторых, бело-голубые забыли о назначенном в их пользу пенальти в игре с «Оренбургом» и уверенное падение Сергеева. Тогда судья даже повтор ходил смотреть.

На мой взгляд, ситуации похожие и 11-метровый назначен и там, и в кубковой встрече «Зенита» с махачкалинским «Динамо», но реакция на эпизоды почему-то разная.