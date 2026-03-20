Ташуев объяснил весенний кризис ЦСКА

Сегодня, 01:35
4

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев порассуждал о проблемах ЦСКА в весенней части сезона.

  • После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 5 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России.
  • Они опустились на 5-е место в чемпионате и вылетели из кубкового Пути РПЛ.
  • Во вторник ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» – 0:4.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«У ЦСКА была сильно завышена планка. Кричали, что это претендент на чемпионство. Я ещe осенью говорил, что подождите. Мало, что работает только одна система с быстрыми выпадами в атаке.

Так оно и получилось. Команда не может перестроиться на разный футбол, атаковать позиционно. «Краснодар» – это чемпионская команда, а у ЦСКА всe лоскутное.

Что касается возможной отставки Челестини, то всегда появляются слухи об этом после серии поражений. Когда-то эти новости сбываются, когда-то – нет.

Я тоже в «Ахмате» занял пятое место, потом случились четыре поражения, я ушeл. Такова тренерская судьба. Сегодня тебе поют дифирамбы, а завтра – уволят.

Поэтому не удивлюсь, если с Челестини будет также. Ничему уже не удивляюсь в нашей профессии», – заявил Ташуев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Енисей ЦСКА Ташуев Сергей
Snek
Snek
ЦСКА обычно увольняет тренеров по окончании сезона, либо в зимний перерыв.
Mirak92
Mirak92
челюсти дали волю на трансферы. на лицо. провал. команда неликвидов. Козлову только можно дать шанс. остальных в багажник тренеришке
vvv123
vvv123
Тренер надорвал команду осенью, сейчас она слабосильная. Пора ему на пенсию!
Император 1
Император 1
Я бы поставил второй состав, например, на Махачкалу, да было бы трудно победить, но игроки основы поняли бы, что их спокойно могут заменить и играли бы лучше.
