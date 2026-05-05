  • Российский тренер заявил о недостатке мастерства у штаба Челестини

Российский тренер заявил о недостатке мастерства у штаба Челестини

5 мая, 12:24
4

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев прокомментировал увольнение Фабио Челестини из ЦСКА.

«Видимо, ожидания от него у ЦСКА были другими. Думаю, там что-то произошло внутри команды. Плюс разладилась игра, хотя в начале сезона ЦСКА был очень смотрибельной командой.

Но это было только за счeт того, что Челестини поставил на фланги быстрых футболистов – Кругового и Глебова. И поначалу соперникам было трудно с этим разбираться, но когда оппоненты перекрыли все эти зоны, Кругового вообще будто не стало. А у позиционных атак ЦСКА был очень низкий уровень организации.

Всe-таки нельзя выстраивать игру команды в атаке только по одной модели и на одних сильных качествах пары футболистов. Если ты нашeл какую-то фишку, то уже нужно искать другую.

Построение позиционной атаки – это очень серьeзный процесс. А когда твой соперник перекрывает зоны, и у тебя не выстроена атака в разнообразных вариантах, то не стоит ждать ничего хорошего. Решения должны быть различными. Не должны быть у команды одни надежды на быстрые атаки и забегание быстрых футболистов.

Поэтому мне кажется, что основная причина неудач ЦСКА этой весной – это недостаток мастерства тренерского штаба. Я ещe в самом начале говорил: а кто такой этот Челестини? Чиполлино? Мы его не знали.

Но этот человек должен же понимать, что в топ-клубе. И сразу в ЦСКА пришeл почему-то. Но у нас таких примеров много было. Очень много таких тренеров уже приходило. Но наши менеджеры принимают такие решения. Ну, что же. Раз решают, пусть решают», – сказал Ташуев.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Под его руководством клуб выиграл Суперкубок России.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Ташуев Сергей Челестини Фабио
Интерес
1777975221
Кто там тявкает с седьмого места ФНЛ, без перспектив подняться в РПЛ?, А Челестини никто,конечно, просто чемпион Швейцарии 2024-2025 года,с ФК"Базель".
Цугундeр
1777977722
)) Не, Серёжа, не прокатывает. Другой Серёжа,(погоняло Юран) уже пробовал.) Тама ежли только третий Серёжа (самый большой) возбудится и ворвётся. И то, если на юбилее окончательно обгадится.)
САДЫЧОК
1777978483
Хмырь этот Ташуев! Челестини хороший тренер и он это доказал до Нового Года. Да, забуксовал, если бы не убрали- все было бы хорошо.
АЛЕКС 58
1777985128
Куда тут без этого самовлюблённого,недооцененного гения. Как дела в Енисее?
