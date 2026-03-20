В британском правительстве пригрозили Абрамовичу: «Мы давали ему последний шанс поступить правильно»

Власти Великобритании готовы судиться с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

Бывший владелец «Челси» по-прежнему отказывается передавать деньги от продажи клуба в распоряжение британского правительства.

Абрамовичу давали время до 17 марта, но он не изменил свою позицию.

За «Челси» в 2022 году заплатили 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.

Эти деньги заморожены на специальном счете. Абрамовичу нельзя ими распоряжаться.

Британские власти хотят направить средства Украине, но российский бизнесмен уже несколько лет не разрешает это сделать.

«Мы давали Роману Абрамовичу последний шанс поступить правильно. В очередной раз он не сделал пожертвование, несмотря на обязательства.

Теперь мы предпримем дальнейшие шаги, чтобы гарантировать выполнение обещания, данного им во время продажи «Челси», – приводит слова представителя правительства The Guardian.