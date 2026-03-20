В британском правительстве пригрозили Абрамовичу: «Мы давали ему последний шанс поступить правильно»

Власти Великобритании готовы судиться с российским бизнесменом Романом Абрамовичем.
Бывший владелец «Челси» по-прежнему отказывается передавать деньги от продажи клуба в распоряжение британского правительства.
Абрамовичу давали время до 17 марта, но он не изменил свою позицию.
- За «Челси» в 2022 году заплатили 2,34 миллиарда фунтов стерлингов.
- Эти деньги заморожены на специальном счете. Абрамовичу нельзя ими распоряжаться.
- Британские власти хотят направить средства Украине, но российский бизнесмен уже несколько лет не разрешает это сделать.
«Мы давали Роману Абрамовичу последний шанс поступить правильно. В очередной раз он не сделал пожертвование, несмотря на обязательства.
Теперь мы предпримем дальнейшие шаги, чтобы гарантировать выполнение обещания, данного им во время продажи «Челси», – приводит слова представителя правительства The Guardian.
