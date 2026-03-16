«Челси» наказали за нарушения при Абрамовиче

Независимая комиссия определилась с наказанием для «Челси» за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков.
Речь идет о 74 нарушениях в период с 2009 по 2022 год, когда владельцем клуба был российский бизнесмен Роман Абрамович.
«Челси» получил штраф в размере 10,75 миллиона фунтов (самый большой в истории, наложенный АПЛ) и частичный запрет на трансферы.
Клубу нельзя в течение девяти месяцев подписывать новых футболистов в академию. Что касается основной команды, в этом случае трансферный бан условный сроком на один год с испытательным сроком на два года.
- Абрамович владел «Челси» с 2003 по 2022 год.
- Он купил клуб у Кена Бейтса за сумму около 140 млн фунтов.
- При Абрамовиче «Челси» выиграл 21 трофей, включая 5 титулов АПЛ и 2 победы в Лига чемпионов УЕФА (2012, 2021).
- В 2022-м он продал клуб консорциуму во главе с Тоддом Боули за 4,25 млрд фунтов.
- Продажа произошла после санкций правительства Великобритании против российских бизнесменов.
- При Абрамовиче в «Челси» работали 17 разных главных тренеров.
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса