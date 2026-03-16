«Челси» наказали за нарушения при Абрамовиче

Независимая комиссия определилась с наказанием для «Челси» за нарушения регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков.

Речь идет о 74 нарушениях в период с 2009 по 2022 год, когда владельцем клуба был российский бизнесмен Роман Абрамович.

«Челси» получил штраф в размере 10,75 миллиона фунтов (самый большой в истории, наложенный АПЛ) и частичный запрет на трансферы.

Клубу нельзя в течение девяти месяцев подписывать новых футболистов в академию. Что касается основной команды, в этом случае трансферный бан условный сроком на один год с испытательным сроком на два года.