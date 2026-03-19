Игрок «Динамо» – о поведении Карпина: «Он сам не разговаривал ни с кем»

Вингер «Динамо» Муми Нгамале сказал, что у него не было конфликта с бывшим главным тренером команды Валерием Карпиным.

– Что вы хотели бы сказать Карпину сегодня?

– Желаю ему всего наилучшего.

– У вас был с ним конфликт?

– Нет.

– Что он вам говорил в период, когда вы не играли?

– Он сам не разговаривал ни с кем.

– Но вы с ним наверняка обсуждали вашу ситуацию?

– Иногда общались.

– И что он говорил?

– Мы говорили лишь о футболе. Это было его решение: неважно, выбирал ли он меня или нет – нужно всегда оставаться профессионалом своего дела, продолжать работать даже тогда, когда не получаешь игровую практику.