Игрок «Динамо» – о поведении Карпина: «Он сам не разговаривал ни с кем»

Вингер «Динамо» Муми Нгамале сказал, что у него не было конфликта с бывшим главным тренером команды Валерием Карпиным.
– Что вы хотели бы сказать Карпину сегодня?
– Желаю ему всего наилучшего.
– У вас был с ним конфликт?
– Нет.
– Что он вам говорил в период, когда вы не играли?
– Он сам не разговаривал ни с кем.
– Но вы с ним наверняка обсуждали вашу ситуацию?
– Иногда общались.
– И что он говорил?
– Мы говорили лишь о футболе. Это было его решение: неважно, выбирал ли он меня или нет – нужно всегда оставаться профессионалом своего дела, продолжать работать даже тогда, когда не получаешь игровую практику.
- Карпин возглавлял «Динамо» с 13 июня по 17 ноября 2025 года.
- 31-летний Нгамалe в этом сезоне провел за клуб 20 матчей, забил 4 гола, сделал 2 ассиста.
Источник: «РБ Спорт»