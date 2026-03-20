Азмуна назвали предателем Ирана и выгнали из сборной

Бывший нападающий «Зенита», «Ростова» и «Рубина» Сердар Азмун исключен из состава сборной Ирана.
31-летнего футболиста выгнали из национальной команды в связи с его публикациями в соцсетях.
В Иране Азмуна уличили в поддержке президента ОАЭ Мухаммада бен Зайда аль-Нахайяна. Он выложил совместное фото с лидером Эмиратов.
На клубном уровне форвард выступает за «Шабаб Аль-Ахли» из Дубая, поэтому его пост в соцсетях легко объясним, однако в Тегеране жестко отреагировали на опубликованный снимок.
Как сообщает информационное агентство Fars, Корпус стражей исламской революции (КСИР) провозгласил Азмуна предателем и пригрозил ему конфискацией имущества.
В Иране считают ОАЭ союзником США и Израиля, которые бомбят иранские города с 28 февраля.
- Азмун выступал в РПЛ с 2013 по 2022 год.
- Затем он поиграл за «Байер» и «Рому», после чего отправился на Ближний Восток.
- В составе сборной Ирана Азмун забил 57 голов и сделал 17 ассистов в 91 матче.
- Пока неизвестно, сыграют ли иранцы на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.
