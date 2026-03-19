Джон Джон откровенно ответил, зачем перешел в «Зенит»

Зимний новичок «Зенита» Джон Джон объяснил мотивацию перехода в петербургский клуб.
«РПЛ – очень сильный чемпионат, тут силовая манера футбола. Постараюсь побыстрее адаптироваться, чтобы выполнять свои планы.
Я приехал помочь «Зениту» завоевать трофеи», – сказал бразилец.
- Зенитовцы купили Джона Джона 28 января у бразильского «Брагантино» за 18 миллионов евро. Спортсмен впервые выступает в Европе.
- С тех пор футболист провел за россиян четыре официальные встречи, сделал один результативный пас.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.
