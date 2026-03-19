Джон Джон откровенно ответил, зачем перешел в «Зенит»

Вчера, 19:59
10

Зимний новичок «Зенита» Джон Джон объяснил мотивацию перехода в петербургский клуб.

«РПЛ – очень сильный чемпионат, тут силовая манера футбола. Постараюсь побыстрее адаптироваться, чтобы выполнять свои планы.

Я приехал помочь «Зениту» завоевать трофеи», – сказал бразилец.

  • Зенитовцы купили Джона Джона 28 января у бразильского «Брагантино» за 18 миллионов евро. Спортсмен впервые выступает в Европе.
  • С тех пор футболист провел за россиян четыре официальные встречи, сделал один результативный пас.
  • «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Джон Джон
Комментарии (10)
рылы
1773940790
хорошо прописался, нравится его стиль игры
Литейный 4 (returned)
1773941436
Осталось за малым. Адаптироваться и забивать. Начинать надо прям в следующем туре. Гыгыгы
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773941476
РФСПРФ ПИТЕР РУЛИТ венсьма странно, что ещё российские игроки типа Дельфина играют за ФКГазпромФламенго, однако курс очевиден на джон джонов и джон джонов джонов, вот только это не команда Петербурга, это команда Газпрома ❝ Что можно сказать о жизни, когда люди собираются выслушивать небылицы, идущие вразрез со всеми законами Вселенной, чтобы просто спокойно прожить день? ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
шахта Заполярная
1773942534
За баблом ты приехал. Зинка платит хорошо , деньги то халявные
Интерес
1773944695
Он с детства выучил вариант песни на русском языке : А я еду,а я еду за деньгами, а за титулы играют только дураки!
NewLife
1773949484
Что, Джон Джонович отказался от зарплаты и направил ее в помощь голодающим фавел Рио. Почему вранье и лицемерие это норма для сельдерея и его подопечных ?
evgevg13
1773955494
Я приехал помочь «Зениту» завоевать трофеи(если получится). А так скосить с лохов максимально много бабла – сказал бразилец
Вжыхъ
1773988627
Тут, блин, вся судейская армия и ВАР с линиями не могут помочь, а он поможет;)
