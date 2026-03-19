Быстров призвал к отставке одного из сотрудников РФС

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров раскритиковал руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Милорада Мажича.
«Мажич должен был вывести наше судейство на новый уровень, но ничего не изменилось. А, по-моему, стало только хуже. Эта новая программа, где он что-то говорит... Что это?!
Пригласите человека, который может с ним поспорить! Потому что ему не задают неудобные вопросы. Из нас продолжают делать дураков. Может быть, у кого-то все-таки есть яйца, чтобы сказать Мажичу, что он не справился. Или пускай уйдет сам! Зачем он нам нужен? Хуже уже некуда!» – сказал Быстров.
- Мажич возглавил департамент судейства РФС в июне 2023 года. В феврале 2025-го серб продлил соглашение до лета 2026 года.
