Только 2 команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита»

Вчера, 18:48
26

«Зенит» занял третье место в Европе по среднему числу пенальти за матч за последние десять сезонов.

Как подсчитал телеграм-канала «МЯЧ RU», петербургский клуб забил с 11-метровых 90 голов в 401 матче. В среднем «Зенит» исполнял 0,22 пенальти за игру.

Выше по этому показателю оказались «Реал Мадрид» и «ПСЖ». «Реал» пробил 139 пенальти в 566 встречах и в среднем исполнял 0,24 11-метрового за матч, «ПСЖ» пробил 130 пенальти в 535 играх и также в среднем исполнял 0,24 за матч.

  • После 21 тура РПЛ «Зенит» набрал 45 очков и идет вторым, уступая «Краснодару» одно очко.
  • «Зенит» проводит 100-й сезон.
  • Ближайший соперник – «Динамо».

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Реал ПСЖ
Bomjipidary
1773939003
Кто проплачивает тот и бьет!!! ЗПРФ
Ответить
рылы
1773939223
гори-гори ясно)
Ответить
Бумбраш
1773939323
Все различие лишь в том,что в первых двух командах игроки зарабатывают пенальти,а третьей команде их придумывают ангажированные арбитришки
Ответить
ziborock
1773939782
У Зенита хорошие шансы стать первым уже в этом сезоне!)))
Ответить
Айболид
1773942206
Теперь составляйте рейтинг по нытью .
Ответить
anatolich72
1773942419
Не будет пенальти -отключим газ.
Ответить
cska1948
1773944119
Миллер внесёт поправку в работу арбитров и Зенит выйдет на первое место в этом показателе.
Ответить
Дубина
1773944537
С такими темпами блохи всех по этому показателю перегонят((( ЗПРФ!!! хахахах
Ответить
vvv123
1773984588
Кто чаще атакует, тот чаще и бьет пендали. Все правильно!
Ответить
Good_win_ФКСМ
1773990319
просто подсчетом занимались не те, кто должен: надо было Росстату поручить и ВЦИОМ подтянуть, тогда бы зинка была первой на радость дедушке Алешеньке.... ведь зинка по его субъективному мнению должна быть первой везде...
Ответить
