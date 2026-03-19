Только 2 команды в Европе бьют пенальти чаще «Зенита»

«Зенит» занял третье место в Европе по среднему числу пенальти за матч за последние десять сезонов.

Как подсчитал телеграм-канала «МЯЧ RU», петербургский клуб забил с 11-метровых 90 голов в 401 матче. В среднем «Зенит» исполнял 0,22 пенальти за игру.

Выше по этому показателю оказались «Реал Мадрид» и «ПСЖ». «Реал» пробил 139 пенальти в 566 встречах и в среднем исполнял 0,24 11-метрового за матч, «ПСЖ» пробил 130 пенальти в 535 играх и также в среднем исполнял 0,24 за матч.