Шишкин выявил клуб РПЛ, у которого черная полоса

Бывший игрок сборной России Роман Шишкин проанализировал весеннее выступление ЦСКА.

ЦСКА потерпел 5 поражений в последних 6 матчах в чемпионате и FONBET Кубке России.

Команду с 20 июня 2025 года возглавляет швейцарец Фабио Челестини.

Перед весной ЦСКА ставили задачу выиграть РПЛ.

«Я бы не сказал, что у ЦСКА какая-то бездарная игра или кризис. Однако старт весны хуже не придумаешь с тремя поражениями в чемпионате и вылетом из Кубка. При этом было хорошее усиление зимой. Казалось бы, всe должно было быть по-другому и ЦСКА должен был бороться за чемпионство.

Сейчас самое главное – вернуться обратно. Эксперты уже отправляют Челестини в отставку, а два месяца назад пели дифирамбы. Я смотрю с другой колокольни – с футбольной точки зрения. Пожелал бы ЦСКА вернуться к хорошей форме – всe для этого есть. Они это доказали в первом круге. Сейчас какая-то чeрная полоса», – сказал Шишкин.