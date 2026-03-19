Названы клубы Первой лиги, претендующие на лицензии РПЛ

6 клубов Первой лиги – «Факел», «Родина», «Урал», «Спартак К», «Челябинск» и «Ротор» подали заявки на получение лицензии РФС-1.

Она позволяет выступать в РПЛ и участвовать в стыковых матчах.

«Родина» для получения лицензии РФС-1 заявила «Арену Химки», где принимает гостей в Первой лиге. Эта арена может стать и резервной для «Родины» в случае выхода в РПЛ: по второму стадиону, который необходимо внести в реестр документов, ясность будет к 28 марта. Ведутся переговоры, скорее всего, это будет «ВТБ Арена» или «ВЭБ Арена». Притом для клуба логистически была бы удобнее «РЖД Арена».

Сообщается, что у «Спартака» и «Челябинска» очень мало шансов на получение лицензии. У костромского клуба ещe нет стадиона, а сдать в эксплуатацию строящуюся арену за короткий срок нереально.

На челябинском стадионе «Центральный» в аварийном состоянии одна трибуна, кроме того, необходимо устанавливать систему контроля и управления доступом болельщиков. На их закупку, доставку и установку нужно минимум четыре месяца.

При попадании в шестeрку в стыковых матчах, вероятнее всего, сыграют не эти две команды, а «Ротор». Если же волгоградцы финиширует ниже, то одной пары в переходных матчах просто не будет.

«КАМАЗ» не стал проходить лицензирование из-за финансового положения в клубе. «СКА-Хабаровск» также отказался от лицензии для РПЛ из-за недостроенного стадиона.

Итоги лицензирования подведут до 16 мая, последнего игрового дня в РПЛ и Первой лиге.