Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Губерниев призвал назначить в ЦСКА российского тренера

Вчера, 13:49
6

Советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев предложил ЦСКА назначить главным тренером россиянина.

«Так понимаю, в ЦСКА произошли изменения в составе. Но в целом я против приглашения иностранцев. В ЦСКА должен работать наш прекрасный тренер. Это хорошая команда, есть люди с армейскими корнями, которые способны успешно ее возглавлять. Эксперименты с иностранными тренерами нам ни к чему», – сказал Губерниев.

  • ЦСКА потерпел 5 поражений в последних 6 матчах в чемпионате и FONBET Кубке России.
  • Команду с 20 июня 2025 года возглавляет швейцарец Фабио Челестини.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Губерниев Дмитрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dr Metal
Dr Metal
да пускай уже сезон дорабатывает
Ответить
evgevg13
evgevg13
Советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев- нихрена себе прогнулся
Ответить
САДЫЧОК
САДЫЧОК
Призываю Губошлёпу Запретить о футболе губошлёпать.
Ответить
k611
k611
Комментируй лыжи, не лезь ты в футбол...
Ответить
CSKA57
CSKA57
Даешь Губерниева в тренеры ЦСКА!
Ответить
АЛЕКС 58
АЛЕКС 58
Министр спорта банный мальчик и его советник губошлёп...Хорошее ,светлое будущее у нашего спорта!
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 