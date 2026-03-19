Губерниев призвал назначить в ЦСКА российского тренера

Советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев предложил ЦСКА назначить главным тренером россиянина.
«Так понимаю, в ЦСКА произошли изменения в составе. Но в целом я против приглашения иностранцев. В ЦСКА должен работать наш прекрасный тренер. Это хорошая команда, есть люди с армейскими корнями, которые способны успешно ее возглавлять. Эксперименты с иностранными тренерами нам ни к чему», – сказал Губерниев.
- ЦСКА потерпел 5 поражений в последних 6 матчах в чемпионате и FONBET Кубке России.
- Команду с 20 июня 2025 года возглавляет швейцарец Фабио Челестини.
