Названа позиция, которую «Спартак» собрался усилить летом

«Спартак» планирует усилить оборонительную линию команды и собирается подписать нового левого защитника.
Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 38 очками после 22 туров.
- В последней игре с «Оренбургом» в гостях на позиции левого защитника у «Спартака» сыграл капитан команды Роман Зобнин – номинальный центральный полузащитник.
- У красно-белых есть два номинальных левых защитника – Олег Рябчук и восстанавливающийся после травмы Илья Самошников.
