Мостовой назвал игрока РПЛ, который принес бы пару трофеев «Спартаку»

Александр Мостовой восхищен нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой. Он уверен, что колумбиец принес бы «Спартаку» несколько титулов.

«Жаль, что Кордоба не перешeл в «Спартак» несколько лет назад. Он бы уже принeс пару трофеев красно-белым. Такого нападающего нет ни у одного клуба РПЛ.

Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50 % это будет заслуга Кордобы. Для меня загадка, почему он никому не пригодился в Европе. Это игрок для топ-5 чемпионатов», – сказал Мостовой.