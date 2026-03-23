  • Мостовой назвал игрока РПЛ, который принес бы пару трофеев «Спартаку»

23 марта, 14:14
39

Александр Мостовой восхищен нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой. Он уверен, что колумбиец принес бы «Спартаку» несколько титулов.

«Жаль, что Кордоба не перешeл в «Спартак» несколько лет назад. Он бы уже принeс пару трофеев красно-белым. Такого нападающего нет ни у одного клуба РПЛ.

Если «Краснодар» сделает золотой дубль, на 50 % это будет заслуга Кордобы. Для меня загадка, почему он никому не пригодился в Европе. Это игрок для топ-5 чемпионатов», – сказал Мостовой.

  • Кордоба выступает за «Краснодар» с июля 2021 года.
  • Он провел за клуб 139 матчей и забил 70 голов.
  • На эти выходных форвард сделал покер в ворота «Пари НН».
  • Его контракт с краснодарской командой рассчитан до 2027 года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Мостовой Александр
Комментарии (39)
СильныйМозг
Даже, если бы Месси, Роналду, Хави и Иньеста, одновременно перешли в спартак несколько лет назад, то как бы они помогли команде, если бы их просто напросто порвали бы. Играть враскорячку, очень тяжело, это мне спартач80 расказал.
алдан2014
Спартак мог купить,но пожалел денег
Император 1
Из Краснодара уйдёт честно судить его начнут, а так он и 10 матчей в сезоне не проведёт
Марк Аврелий!
Кардоба утонул бы в болоте Спартака
Айболид
....который принес бы пару трофеев «Спартаку». Откуда бы принёс то ?
k611
Конечно такой игрок в линии нападения не помешал бы. Но хватает проблем в других линиях, поэтому сам по себе переход Кордобы в Спартак глобально бы что-то не изменил.
ПалкоВводецъ007
Да там ни то что Кордобу, там Месси с Роналду попортят антинародные. гыгыгы
