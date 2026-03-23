«Спартак» заинтересовался немецким защитником

«Спартак» проявляет интерес к центральному защитнику «Бешикташа» Феликсу Удуохаю.
Сообщается, что игрок хотел бы продолжить карьеру в России. Руководство «Бешикташа» готово пойти навстречу футболисту, у которого летом останется 1 год контракта с клубом – действующее соглашение рассчитано до середины 2027-го.
- 28-летний Удуохай в этом сезоне провел 19 матчей за «Бешкташ», отметился 1 ассистом.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
- Удуохай в 2020 году вызывался в сборную Германии, но не провел за нее ни одного матча, 3 раза оставшись на скамье запасных.
- Летом 2021 года он сыграл за олимпийскую сборную Германии на ОИ-2020 в Токио, где в 3 встречах забил 1 гол.
- Удуохай перешел в «Бешикташ» в августе 2024 года на правах аренды из «Аугсбурга» за 500 тысяч евро. Затем стамбульцы выкупили немецкого защитника за 5 миллионов евро без учета бонусов.
- В конце июля прошлого года «Спартак» приобрел другого игрока «Бешикташа» полузащитника Жедсона Фернандеша за примерно 20,8 миллиона евро плюс 7,3 миллиона евро бонусами.
Источник: ajansspor