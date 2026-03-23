«Спартак» заинтересовался немецким защитником

«Спартак» проявляет интерес к центральному защитнику «Бешикташа» Феликсу Удуохаю.

Сообщается, что игрок хотел бы продолжить карьеру в России. Руководство «Бешикташа» готово пойти навстречу футболисту, у которого летом останется 1 год контракта с клубом – действующее соглашение рассчитано до середины 2027-го.