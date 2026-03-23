«Спартак» заинтересовался немецким защитником

23 марта, 11:05
11

«Спартак» проявляет интерес к центральному защитнику «Бешикташа» Феликсу Удуохаю.

Сообщается, что игрок хотел бы продолжить карьеру в России. Руководство «Бешикташа» готово пойти навстречу футболисту, у которого летом останется 1 год контракта с клубом – действующее соглашение рассчитано до середины 2027-го.

  • 28-летний Удуохай в этом сезоне провел 19 матчей за «Бешкташ», отметился 1 ассистом.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
  • Удуохай в 2020 году вызывался в сборную Германии, но не провел за нее ни одного матча, 3 раза оставшись на скамье запасных.
  • Летом 2021 года он сыграл за олимпийскую сборную Германии на ОИ-2020 в Токио, где в 3 встречах забил 1 гол.
  • Удуохай перешел в «Бешикташ» в августе 2024 года на правах аренды из «Аугсбурга» за 500 тысяч евро. Затем стамбульцы выкупили немецкого защитника за 5 миллионов евро без учета бонусов.
  • В конце июля прошлого года «Спартак» приобрел другого игрока «Бешикташа» полузащитника Жедсона Фернандеша за примерно 20,8 миллиона евро плюс 7,3 миллиона евро бонусами.

Источник: ajansspor
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Бешикташ Спартак Удуохай Феликс
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1774254008
Его уже в прошлом звали и отказывался, а теперь то интересно почему готов
Ответить
ПалкоВводецъ007
1774256212
Не рановато ли заканчивать карьеру в 28 лет? Попортят его ведь меньшИнства антинародные. Гыгыгы
Ответить
zigbert
1774256379
Джику и Литвинов не отвечают высоким требованиям. Бабич тоже не всегда надёжен,да и когда он поправится после травмы. Трудно сказать усилит ли Удуохай оборону. Решать этот вопрос придется Карседо.
Ответить
olspiridkon
1774256469
Ответить
...уефан
1774261680
...фамилия для защитника говорящая сама за себя - Ухайдохай!...
Ответить
САДЫЧОК
1774262063
У Спартака нет полузащиты! Один Жедсон! Барко впереди . Зобнин и Умяров Дно!
Ответить
mamba9090909
1774274467
Истинный ариец.)
Ответить
radga
1774279044
"Хороший" центральный важен, но об вратаре тоже важно подумать. Максименко не тянет .....
Ответить
