Матч ЦСКА – «Зенит» назвали избиением москвичей

Блогер Михаил Борзыкин поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит».

Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1. Москвичи забили первыми с пенальти, но затем пропустили три гола. Главный тренер Фабио Челестини не стал подавать в отставку после поражения.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию. Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

ЦСКА остался на шестом месте в таблице РПЛ. Впереди у команды кубковое дерби против «Спартака» на «Лукойл Арене». Оно состоится 6 мая. Победитель отправится в суперфинал, который состоится 24 мая в «Лужниках».

«Это было практически избиение. Подарив надежду на первых минутах, ЦСКА развалился уже в середине тайма – пусть еще не по счету, но уже по игре. «Зенит» был значительно сильнее во всех компонентах и просто быстрее. Пинать оборону не совсем правильно: она не более чудовищна, чем другие линии, но ее пробоины сразу бросаются в глаза.

Однако, как ни странно, у ЦСКА еще есть время, чтобы запустить дефибриллятор, и если там хотя бы на один процент уверены, что это поможет реанимировать команду к самому важному матчу, то должны решиться на этот шаг. Или в конце сезона ЦСКА будет в позе, в которой находился Гайич, когда забивал Энрике. Кажется, я об этом предупреждал», – написал Борзыкин.