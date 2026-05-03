Семак – на вопрос, почему не играет Дуран: «Тренер плохой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ситуацию с нападающим Джоном Дураном.
– Хотите, чтобы Дуран остался в «Зените»?
– Все, что нужно, я сказал на пресс-конференции.
– Почему он не играет? Дуран слабее Александра Соболева?
– Тренер плохой.
- Колумбиец провел в запасе субботний матч с ЦСКА (3:1).
- После своего перехода он забил 2 мяча в 9 играх – оба с пенальти.
- Дуран – самый дорогой футболист «Зенита» по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»