Футболист «Крыльев Советов» признался, что он спартач

Николай Рассказов из «Крыльев Советов» раскрыл свое отношение к матчам со «Спартаком».

В 28-м туре РПЛ самарцы победили «Спартак» со счетом 2:1.

Рассказов – воспитанник «Спартака».

28-летний уроженец Ефремова провел за красно-белых 86 матчей, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.

«Для меня матчи со «Спартаком» непринципиальные. Сами знаете, что я спартач, провeл там огромное количество времени. Но для меня это игра такая же рядовая, как другие матчи. Для нас самое важное – набрать очки, которые нам очень нужны.

«Спартак» борется за медали. У нас же свои проблемы и задачи. Слава богу, что получилось набрать очки. «Спартак» – сильная команда. Был непростой матч, где-то Песьяков подтащил. Старались и отдавали все силы. Нам было непросто, приходилось много двигаться без мяча. Хотели чуть по-другому играть, владеть больше мячом. К сожалению, не всe получалось. Пришлось терпеть и ждать свои моменты – выходы и выбегания», – сказал Рассказов.