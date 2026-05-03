Футболист «Крыльев Советов» признался, что он спартач

3 мая, 14:39
10

Николай Рассказов из «Крыльев Советов» раскрыл свое отношение к матчам со «Спартаком».

  • В 28-м туре РПЛ самарцы победили «Спартак» со счетом 2:1.
  • Рассказов – воспитанник «Спартака».
  • 28-летний уроженец Ефремова провел за красно-белых 86 матчей, забил 3 гола, сделал 3 ассиста.

«Для меня матчи со «Спартаком» непринципиальные. Сами знаете, что я спартач, провeл там огромное количество времени. Но для меня это игра такая же рядовая, как другие матчи. Для нас самое важное – набрать очки, которые нам очень нужны.

«Спартак» борется за медали. У нас же свои проблемы и задачи. Слава богу, что получилось набрать очки. «Спартак» – сильная команда. Был непростой матч, где-то Песьяков подтащил. Старались и отдавали все силы. Нам было непросто, приходилось много двигаться без мяча. Хотели чуть по-другому играть, владеть больше мячом. К сожалению, не всe получалось. Пришлось терпеть и ждать свои моменты – выходы и выбегания», – сказал Рассказов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Рассказов Николай
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Айболид
1777808974
Ещё один .... казачок ?
Ответить
СильныйМозг
1777811592
Пипец, дырявый и гордится этим. Ох уж это поколение зумеров.
Ответить
BRO_football
1777812463
Считай что каминг-аут сделал.
Ответить
