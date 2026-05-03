  • Бразилец из «Зенита» ответил, где безопаснее ночью – в Колпино или фавелах

Бразилец из «Зенита» ответил, где безопаснее ночью – в Колпино или фавелах

3 мая, 12:42
11

Бразильский тренер «Зенита» Вильям сравнил безопасность в Колпино (пригород Петербурга) и бразильских фавелах.

– Где более безопасно ночью – в фавелах или на окраине Колпино?

– Думаю, что в Колпино 100 процентов безопаснее.

– А что может произойти в фавелях?

– Все, что угодно.

  • Вильям Оливейра вырос в фавелах.
  • После выступлений в Сербии в 2009 году он дебютировал в составе «Амкара», затем играл в «Шиннике», брянском «Динамо», «Уфе».
  • В 2015 году он завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб Сергея Семака в уфимском клубе, а затем последовал за ним в Санкт-Петербург.

Источник: «РБ Спорт»
Комментарии (11)
Айболид
1777801603
Пущай в жМурино наведается в пятницу , как стемнеет .
СильныйМозг
1777801651
Это он в 90-ых в Питере не ходил. Выходишь из квартиры, а там на лестнице, номэд и спартач80, за использованый шприц, деруца.
волчарик
1777803510
Глупый вопрос. А как он может сравнить когда ни там ни там не был, уж в Колпино точно.
VVM1964
1777804562
Я смотрю жители Питера хорошо знают свои достопримечательности!)... (судя пр комментам)
Project Бабангида
1777805210
не приведи тебя господь в намаз там оказаться
ScarlettOgusania
1777805926
расчленённое тело в пяти пакетах нашли в районе Петербурга... отметили майские праздники в Питере и его окрестностях...
boog_17
1777806972
вот это неожиданность...
Бумбраш
1777807173
Какая дичь...как только статья ипро зинку,вечно какое то гавно..видимо нечем писать
155839
1777813157
Чего у нас своих тренеров нету? Зачем еще латиноса звать?
sepam21
1777948380
Коорепондент, похоже, ничего не знает не только о фавелах, но и о нынешнем Колпино :).
