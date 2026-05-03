Бразилец из «Зенита» ответил, где безопаснее ночью – в Колпино или фавелах

Бразильский тренер «Зенита» Вильям сравнил безопасность в Колпино (пригород Петербурга) и бразильских фавелах.
– Где более безопасно ночью – в фавелах или на окраине Колпино?
– Думаю, что в Колпино 100 процентов безопаснее.
– А что может произойти в фавелях?
– Все, что угодно.
- Вильям Оливейра вырос в фавелах.
- После выступлений в Сербии в 2009 году он дебютировал в составе «Амкара», затем играл в «Шиннике», брянском «Динамо», «Уфе».
- В 2015 году он завершил карьеру игрока и вошел в тренерский штаб Сергея Семака в уфимском клубе, а затем последовал за ним в Санкт-Петербург.
Источник: «РБ Спорт»