Семак объяснил зимний обмен Гонду на Дивеева

3 мая, 11:02
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА высказался о зимнем обмене Лусиано Гонду на Игоря Дивеева.

– В первых голах участие приняли футболисты, которые были участниками обмена, который был в январе: Лусиано и Дивеев. Вот теперь, спустя полгода, можно ли говорить, насколько петербуржцы выиграли от этого обмена, учитывая последние результаты?

– Я думаю, что мы точно приобрели игрока, который нам нужен. Игорь прекрасно действует на втором этаже. Многие команды, которые играют против нас, конечно, они рассчитывают на быстрые атаки и на стандартные положения. В этом компоненте он добавил, безусловно.

Что касается Лусиано, я давно говорил, что это прекрасный игрок и потрясающий человек. Но не получилось. Бывает так: первый сезон он провел прекрасно, столько мячей забил, а во втором сезоне не идет, и все. Конечно, иногда бывает, что игроку лучше сменить атмосферу для того, чтобы перезапустить свою карьеру.

А то, что сегодня и один, и второй поучаствовали… У Лусиано, наверное, особый настрой, безусловно, против бывшей команды, У Игоря и до этого было достаточно много моментов, на стандартных положениях прежде всего, когда он был совсем рядышком, но не мог забить. Сегодня забил! Я не думаю, что у него была какая-то супермотивация, настрой и что-то кому-то хотел доказать. У нас есть свои задачи, которые мы пытаемся решать.

Комментарии (2)
Alexander.saf
1777798004
Такую бяку подсунул бывшему клубу, негодяй
Вжыхъ
1777811625
Удивительно удачный для Звенита обмен.
