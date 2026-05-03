Полузащитник «Локо» отреагировал на интерес «Зенита»

Артем Карпукас, полузащитник «Локомотива», высказался об интересе «Зенита».
«Об интересе со стороны «Зенита» слышал. Но слухов бывает очень много. Тяжело это комментировать. Я стараюсь разгружать голову и не думать об этом, ведь сейчас для меня главная цель – занять третье место с «Локомотивом».
Посмотрим, где я буду после сезона. Конечно, хотелось бы остаться в родном клубе», – сказал Карпукас.
- У Карпукаса контракт с «Локо» истекает в 2027 году – сторонам не удается договориться о его продлении.
- Артем – воспитанник железнодорожников.
- Его статистика за главную команду: 137 матчей, 5 голов, 5 ассистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»