Полузащитник «Локо» отреагировал на интерес «Зенита»

Артем Карпукас, полузащитник «Локомотива», высказался об интересе «Зенита».

«Об интересе со стороны «Зенита» слышал. Но слухов бывает очень много. Тяжело это комментировать. Я стараюсь разгружать голову и не думать об этом, ведь сейчас для меня главная цель – занять третье место с «Локомотивом».

Посмотрим, где я буду после сезона. Конечно, хотелось бы остаться в родном клубе», – сказал Карпукас.