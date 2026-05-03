Экс-тренер «Барселоны» может возглавить ЦСКА

В ЦСКА идет работа по поиску нового главного тренера. Клуб заинтересован в испанце Хавьере Гарсии Пименте, сообщает в соцсетях инсайдер Маттео Моретто.
Пимента без работы с апреля 2025 года, когда его уволили из «Севильи». До этого тренер был в «Лас-Пальмасе».
Пимента тренировал «Барселону Б» с 25 апреля 2018 по 30 июня 2021 года, приведя команду к победе в Юношеской лиге УЕФА в сезоне-2017/18.
- Фабио Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 13 матчах при 3 ничьих и 6 поражениях.
- Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».
Источник: «Бомбардир»