Экс-тренер «Барселоны» может возглавить ЦСКА

В ЦСКА идет работа по поиску нового главного тренера. Клуб заинтересован в испанце Хавьере Гарсии Пименте, сообщает в соцсетях инсайдер Маттео Моретто.

Пимента без работы с апреля 2025 года, когда его уволили из «Севильи». До этого тренер был в «Лас-Пальмасе».

Пимента тренировал «Барселону Б» с 25 апреля 2018 по 30 июня 2021 года, приведя команду к победе в Юношеской лиге УЕФА в сезоне-2017/18.