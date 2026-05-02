Глушенков одним словом описал голевые передачи на Соболева и Энрике

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался после выигранного матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Он сделал два ассиста – на Александра Соболева и Луиса Энрике.
- Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.
- «Зенит» вышел в лидеры РПЛ, но у «Краснодара» есть игра в запасе.
– В первом тайме начали не очень, пенальти этот ненужный. Но после этого чуть собрались и забили свои моменты. Довели игру до победы.
– У команды нет права на ошибку. Это нервирует или мотивирует?
– Нам надо выиграть оставшиеся матчи. А дальше как сложится.
– Как оцените свою игру?
– Повод для радости один – что выиграли. А то, что я кривыми передачами помог забить голы партнерам, это уже второстепенно.
Источник: «Матч ТВ»