Глушенков одним словом описал голевые передачи на Соболева и Энрике

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высказался после выигранного матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Он сделал два ассиста – на Александра Соболева и Луиса Энрике.

Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«Зенит» вышел в лидеры РПЛ, но у «Краснодара» есть игра в запасе.

– В первом тайме начали не очень, пенальти этот ненужный. Но после этого чуть собрались и забили свои моменты. Довели игру до победы.

– У команды нет права на ошибку. Это нервирует или мотивирует?

– Нам надо выиграть оставшиеся матчи. А дальше как сложится.

– Как оцените свою игру?

– Повод для радости один – что выиграли. А то, что я кривыми передачами помог забить голы партнерам, это уже второстепенно.