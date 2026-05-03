«У него не встает»: Рабинер объяснил, почему «Зенит» плохо играет с аутсайдерами

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер выказался об игре «Зенита» в этом сезоне.

«Если бы соперниками «Зенита» были только клубы из топ-6, Питер был чемпионом с большим отрывом. Просто на тех, на кого он смотрит сверху вниз, у него, извините, не встает.

Но чемпионами становятся те, кто одинаково относятся ко всем», – написал Рабинер.