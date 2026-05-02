Два игрока «Зенита» травмировались в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил о кадровых потерях по итогам матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.

«Зенит» вышел в лидеры РПЛ, но у «Краснодара» есть игра в запасе.

«Замены были вынужденными – у Максима Глушенкова и Педро проблемы», – сказал Семак.