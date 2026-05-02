Интервью Талалаева после матча «Балтики» с «Рубином»

2 мая, 19:47
5

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался после матча 28-го тура РПЛ против «Рубина» (0:1).

– С мотивацией вопросов нет. По отдаче, по желанию претензий нет. Есть вопросы по тому, что нужно переиграть соперника. Что не получилась. Опять один удар в первом тайме по нашим воротам и один гол. Не такой большой ресурс впереди у нас, чтобы что‑то поменять. Вопросы есть к нападающим, они должны играть чуть более нагло.

«Рубин» сыграл так, как мы играли осенью. Один момент, один гол, а дальше додушили спокойно. Остается только поздравить соперника. Не просто так они набирают очки по весне.

Качество игроков многое определяет. Нам не хватает качества впереди.

– Почему заменили Максима Петрова в перерыве?

– Он выходил на игру с микротравмой, на обезболивающих.

Считаю, что мы недоработали всем тренерским штабом. За пару минут до удаления Чивича мы готовили замену, потому что было понятно, что он не готов на всю игру. Надо было принять решение на три минуты пораньше.

  • «Балтика» рискует сегодня выпасть из топ-5. «Рубин» остается на седьмой строчке.
  • У «Балтики» шесть матчей без побед подряд. У «Рубина» девять встреч подряд без поражений.
  • «Балтика» ни разу не побеждала «Рубин» дома.

Россия. Премьер-лига Рубин Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (5)
Интерес
1777740632
Теперь отдыхайте.Шестое место.
СПОРТ 21 века
1777742026
С мотивацией вопросов нет? Это что, новый анекдот? Да они ходили по полю как сонные мухи, даже угловые удары шли подавать пешком. Трудно представить, что сейчас ощущают в Калининграде после таких матчей. Люди собираются на команду в надежде увидеть этот самый шаг, а их любимцы бездарно продают игры. Никто не ожидал такого от Балтики. Можно уступить по счёту, по классу, но не уступить в борьбе, скорости, движении, самоотдаче. Этого у Балтики не видно уже как второй домашний матч. Стоило вернуться Талалаеву, и пошли странные результаты. Съездил человек, называется, в Москву подлечить здоровье. Похоже, не только в кабинет к доктору заехал. А как ещё это объяснить? Травмы? Эти же футболисты играли осенью и не уступали ни в чём, вдесятером обыгрывали Спартак. А сейчас даже в равных составах один удар в створ ворот с трудом набирают. Занялись Балтикой, занялись по-чёрному...
Strig
1777746787
логично балтика затухает после непонятного всплеска... без качества долго гне протянешь...
