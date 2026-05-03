  • ЦСКА посоветовали радикальное решение перед кубковым дерби со «Спартаком»

ЦСКА посоветовали радикальное решение перед кубковым дерби со «Спартаком»

3 мая, 08:18
5

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ», болельщик ЦСКА Василий Конов считает, что команда должна уволить главного тренера Фабио Челестини.

Накануне москвичи проиграли «Зениту» в 28-м туре РПЛ (1:3).

«Наш шанс в дерби – это новый тренер и эмоциональная встряска. Других вариантов не вижу», – написал Конов.

  • Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
  • После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 13 матчах при 3 ничьих и 6 поражениях.
  • Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Швейцария. Суперлига ЦСКА Челестини Фабио
andr45
1777790428
«Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ», Василий Конов считает» То, что он считает на свой карман, из-за чего «Матч ТВ» убыточно, это понятно) Интересно же другое, а какое мнение у Госдумы? PS В нарушение сложившейся практики телеканал даже перестал командировать комментаторов на матчи чемпионата России.
Литейный 4 (returned)
1777790776
Запасаемся на дерби попкорном. Гыгыгы
FCSpartakM
1777795729
по сути у ЦСКА шанс лишь в том, что Спартак сам этот матч проиграет, как уже не раз было в этом сезоне, как это было в Самаре, когда соперник без моментов забил 2 гола.
boris63
1777802270
Смысл держать Челюстини, результат матча со Спартаком будет такой же как и с Зинитом.Но бабло жалко отдавать, будут ждать конца сезона.
Интерес
1777803221
Васька,какой ты умный! И обязательно назначить нового тренера в ночь на 6 мая...
