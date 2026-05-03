ЦСКА посоветовали радикальное решение перед кубковым дерби со «Спартаком»

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ», болельщик ЦСКА Василий Конов считает, что команда должна уволить главного тренера Фабио Челестини.
Накануне москвичи проиграли «Зениту» в 28-м туре РПЛ (1:3).
«Наш шанс в дерби – это новый тренер и эмоциональная встряска. Других вариантов не вижу», – написал Конов.
- Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 13 матчах при 3 ничьих и 6 поражениях.
- Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: телеграм-канал Василия Конова