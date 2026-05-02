Мнение Рабинера о волевой победе «Зенита» над ЦСКА

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер опубликовал пост по итогам матча 28-го тура РПЛ ЦСКА – «Зенит».

Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1. У ЦСКА счет открыл воспитанник петербургского футбола Иван Обляков. У «Зенита» помимо Луиса Энрике забил бывший защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

«Зенит» вышел в лидеры РПЛ, но у «Краснодара» есть игра в запасе. Завтра, 3 мая, краснодарцы сыграют на выезде против «Акрона», борющегося за выживание. «Краснодар» защищает титул.

«Уверенная победа «Зенита» в Москве над ЦСКА. Я и ставил на Питер (правда, 2:1), не особо сомневался, видя форму двух команд.

Игорь Дивеев, забивший важнейший гол и подчеркнуто не праздновавший его, рассказал, что они поспорили с Анатолием Тимощуком на 50 отжиманий. Защитник сказал, что забьет, тренер – что нет. Отжиматься придется капитану «Зенита» образца сезона Кубка УЕФА и Суперкубка.

Очень хорошо в интервью с Дивеевым высказался эксперт Алексей Никитин – даром что был защитником и знает, что говорит. Сказал, что внешне все так выглядит, что Игорь и Нино идеально понимают друг друга и взаимодействуют. И спросил, лучший ли это партнер по центру обороны в его карьере.

Дивеев ответил интересно – рассказал, что выделяет двух: Нино и Виллиана Рошу. И не только чисто по игре и взаимопониманию, а потому, что именно с этими двумя они все всегда очень детально обсуждают. И после каждой помарки разбираются, почему она произошла.

Партнеры по амплуа должны разговаривать! Этот пример доказывает это лишний раз. А насчет взаимодействия Дивеева и Нино – согласен на сто процентов. Всю весну бросается в глаза, насколько все стало в порядке у «Зенита» в центре обороны.

...Дивеев сейчас идет вдоль трибуны и аплодирует болельщикам ЦСКА, а они – ему. Хоть и ушел к прямому конкуренту, но... по-человечески. И сейчас это видно», – написал Рабинер.