«Зенит» ответил на предматчевый троллинг ЦСКА своим послематчевым роликом

Пресс-служба «Зенита» опубликовала ролик в адрес ЦСКА после матча 28-го тура РПЛ.
Это ответ на предматчевый троллинг со стороны красно-синих.
«Спасибо за игру!» – подписали свой ролик петербуржцы.
- Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1. Москвичи забили первыми с пенальти, но затем пропустили три гола. Главный тренер Фабио Челестини не стал подавать в отставку после поражения.
- ЦСКА остался на шестом месте в таблице РПЛ. Впереди у команды кубковое дерби против «Спартака» на «Лукойл Арене». Оно состоится 6 мая. Победитель отправится в суперфинал, который состоится 24 мая в «Лужниках».
