Семак прокомментировал волевую победу «Зенита» над ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выигранного матча 28-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.

«Зенит» вышел в лидеры РПЛ, но у «Краснодара» есть игра в запасе.

– Команда всегда реагирует на трудности. Когда‑то было по‑другому? На протяжении многих лет в сложной ситуации старается выполнять свою работу.

Ненужный абсолютно пенальти в первом тайме, который сами себе привезли. Но в дальнейшем смогли забить и победить.

Хороший соперник, матч удался. Поздравляю ребят и болельщиков с победой. Свою работу сделали.

– Почему начало игры получилось таким?

– Не было нервов. Футбол эта игра ошибок. Лусиано успел вставить ногу – судья поставил пенальти. Что делать? Правильно отреагировали.

– Можно сказать, что «Зенит» показывал оптимальный футбол?

– Возможно, немного не хватало структурности. Где‑то преобладали эмоции, но всю игру провели на хорошем уровне.