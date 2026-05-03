Реакция Челестини на информацию об отъезде в Примеру

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об инсайде, что он может возглавить «Леванте» или «Хетафе».
«Хороший инсайд. Я не комментирую инсайды. Я работаю с ЦСКА. Мне неинтересно, что говорят люди. Я каждый день работаю здесь. Мой контракт с ЦСКА рассчитан до конца следующего сезона.
Это футбол. Я сосредоточен на работе здесь. Я не общаюсь с агентом каждый день. Это его работа с кем-то говорить. Но я не вижу в чем здесь может быть проблема. У меня стоит задача в среду выйти в суперфинал Кубка России», – сказал Челестини.
- Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 13 матчах при 3 ничьих и 6 поражениях.
- Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».
Источник: телеграм-канал «Щитки Вернблума»