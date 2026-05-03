Реакция фанатов «Зенита» на волевую победу над ЦСКА

3 мая, 10:22
2

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по итогам матча 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

  • Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1. Москвичи забили первыми с пенальти, но затем пропустили три гола. Главный тренер Фабио Челестини не стал подавать в отставку после поражения.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию. Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • ЦСКА остался на шестом месте в таблице РПЛ. Впереди у команды кубковое дерби против «Спартака» на «Лукойл Арене». Оно состоится 6 мая. Победитель отправится в суперфинал, который состоится 24 мая в «Лужниках».

«Приятное осознание, что матч закончится победой, пришло на 57-й минуте. Тогда Дуглас прокинул мяч между ног игроку ЦСКА на своей половине поля и развернул атаку.

Это было так легко, куражно, как будто что-то из той жизни, где за «Зенит» еще Малком играл.

Сегодня футбол «Зенита» был действительно футболом, а не ужасно медленным убийцей с крайне неэффективным оружием.

Вот так 10 (десять, просто десять) матчей за сезон побегайте – да никто же камня не кинет за результат. Потому что удовольствие от процесса перевесит.

Про Дивеева уже все сказано. Приятно было ошибаться. Добавил как раз то, чего не хватало этой команде – баса, эмоций и правильного общения.

Понравился Луис Энрике – мы, конечно, часто на него бухтим, и за дело, но игрок в футбол он все же экстракласса.

Две голевые Глушенкова, который исполнял «десятку» – жаль, что сам не забил.

Вендел, ну что Вендел. Игрок из другой лиги просто. Вот же новость. Есть предложение летом всю команду к нему на сборы в Рио отправить – «золото» закроем туре в десятом.

В целом, все молодцы, разрешаем каждому игроку влупить по заслуженному пивку после матча. Кроме Дани Кондакова – ему пока рано», – написали фанаты.

Источник: телеграм-канал «Кафешка»
TomskFan
боже, цска кто хочет дерет сейчас, клуб бросил играть в футбол и просто находится на поле. а радости то, будто лч взяли на баклан арене
Kosi4ek
Джон Дюран поставил лайк под этим постом
