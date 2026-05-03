В Самаре открыли стеллу в честь игрока «Спартака»

«Крылья Советов» сегодня празднуют день рождения.

«Сегодня в честь дня рождения клуба в Загородном парке установлены новые стелы на «Аллее славы «Крыльев Советов».

Новые легенды официально: Антон Зиньковский и Сергей Божин.

На данный момент на стелах уже размещены: Валерьян Панфилов, Равиль Аряпов, Виктор Мурзин, Дмитрий Синяков, Виктор Карпов, Александр Гулевский, Борис Казаков, Геннадий Сарычев, Анатолий Блохин, Анатолий Фетисов, Виктор Развеев, Виктор Гаус, Гарник Авалян, Василий Мазур, Антон Бобер, Андрей Каряка, Эдуардо Лобос, Денис Ковба, Иван Таранов, Сергей Корниленко», – написал источник.