«Локомотив» рассматривает игрока «Спартака» на лето

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов, принадлежащий «Спартаку», может летом оказаться в «Локомотиве».
«Локомотив» рассматривает Чернова на место ЦЗ: на селекционном совещании 28 апреля помимо позиций требующих усиления, также были обозначены некоторые кандидаты, которых паровозы рассматривают на вход.
Среди центральных защитников звучали фамилии 30-летнего Чернова + 26-летнего Кевина Андраде из «Балтики», – написал источник.
- 30-летний Чернов в этом сезоне провел 21 матч за «Крылья Советов», забил 2 гола.
- В 2022 году «Спартак» приобрел игрока у самарского клуба.
- Летом Чернов будет свободным агентом.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова