«Локомотив» рассматривает игрока «Спартака» на лето

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов, принадлежащий «Спартаку», может летом оказаться в «Локомотиве».

«Локомотив» рассматривает Чернова на место ЦЗ: на селекционном совещании 28 апреля помимо позиций требующих усиления, также были обозначены некоторые кандидаты, которых паровозы рассматривают на вход.

Среди центральных защитников звучали фамилии 30-летнего Чернова + 26-летнего Кевина Андраде из «Балтики», – написал источник.