Галактионова отговаривают от ухода в ЦСКА

2 мая, 15:51
4

Блогер Михаил Борзыкин оценил едкие слова главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в адрес клуба.

«Михал Михалыч огрызнулся на руководство клуба, хотя ничего крамольного не сказал. Только наивный мечтатель, разбирающийся в футболе на уровне Бони, будет требовать от «Локомотива» чего-то большего, чем борьбы за бронзу. Галактионов говорит именно об этом: о чем вы, если одни берут игроков за 20 млн, а мы – свободных агентов из «Химок»?

Другой вопрос, почему «Локомотив» который год подряд насколько хорош осенью, настолько же ужасен весной? И тут, я так понимаю, у Галактионова четкого ответа нет. Зато наверняка есть уверенность в том, что дальше лучше не будет, а вот хуже, учитывая грядущие потери Карпукаса, Батракова и Воробьева, – очень даже возможно.

Вообще в «Локомотиве» какая-то издевательская ситуация, когда клубом управляет еще совсем недавно профессиональный футболист. И бог бы с ним: ну, вот такая печальная особенность нашей страны. Но как так вышло, скажите мне, что этот бывший футболист с безумно денежной фамилией занял должность, но денег с собой не притащил?

Поэтому вопрос надо ставить так: а нужен ли «Локомотив» с нищенской перспективой, где даже лучшего нападающего и лучшего опорника продлить не могут, самому Михал Михалычу? Борьба за бронзу – потолок; может быть, даже чуть выше. Только в ЦСКА идти не надо. И никому не надо, пока там полностью не обновится руководство», – написал Борзыкин.

Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Галактионов Михаил
rash1959
1777727933
Хвали бога, что гендиром пока назначают милиардера, скоро будут назначать выходцев с овс. Вот тогда начнутся пляски.
Alexander.saf
1777730442
А кто его звал в ЦСКА ?
Интерес
1777736979
С последней фразой Борзоты согласен полностью.Это ключевая проблема.Особенно, если он правильно понимает сегодняшний термин "руководство" в ЦСКА.НЕ свадебный генерал Гинер же, с оборзевшим подручным Бабаяном.
