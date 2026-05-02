Новая информация о назначении Галактионова в ЦСКА

2 мая, 13:56
26

Инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков поделился имеющейся информацией о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера ЦСКА.

«Слышал следующее (пока всe на уровне разговоров на футбольном рынке, поэтому прошу не воспринимать это инсайдом).

Михаил Галактионов, мягко скажем, готов возглавить ЦСКА, если такой вариант станет реальностью. Своe видение проекта у него есть.

Поговаривают, что определeнная подготовительная работа по повышению шансов назначения Галактионова в ЦСКА уже идeт.

В руководстве ЦСКА есть люди, через которых остальным можно «продать» идею с назначением Михаил Михайловича в клуб.

Но при этом сейчас в ЦСКА не считают (и пока не планируют менять это мнение) Галактионова полновесным кандидатом на замену Челестини. Приоритет – иностранец. Слышал, что Евгений Шевелев находится в рабочей поездке, в которой посещает разные страны, проводя консультации с иностранными специалистами», – написал Панков.

  • Галактионов в «Локо» с осени 2022 года.
  • Ранее он работал в РПЛ в «Ахмате» и «Пари НН».
  • По информации Константина Генича, ЦСКА уже договорился с новым иностранным тренером.

Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Галактионов Михаил
Комментарии (26)
Император 1
1777719531
Откуда вы этот бред берёте
Ответить
Красногвардейчик
1777719672
Ну не плохой был бы вариант для ЦСКА, Галактионов умеет работать с молодёжью
Ответить
Интерес
1777720194
"В руководстве ЦСКА есть люди, через которых остальным можно ..." и меня выдвинуть в главнюки.Но когда с утра рассольчику огуречного попьют, идея умирает.
Ответить
Острослов
1777720339
Я из ТЦК. Ухилянта не видели? Объедкиным кличут. Без него никак!
Ответить
FCSpartakM
1777721728
Я думаю , в руководстве коней не совсем идиоты сидят, чтобы брать тренера, который в своей работой в локо особо ничего не достиг и самое главное - команда при нем не прогрессировала. Поставил футбол, в который играют середняки, только у локо достаточно исполнителей, которые в нынешних рамках уровня чемпионата могут плестись в районе 3-6 мест. В цска он может стабилизировать игру, так как может найти подход к молодежи, но это будет +/- тот же локомотив.
Ответить
Cleaner
1777726637
Зачем тренер, ничего не добившийся с Локо, нужен в ЦСКА?
Ответить
Чермындыр
1777729235
А чем плох Галактионов. Аргумент о том, что он ничего с паровозами не выиграл, на мой взгляд, откровенно глупый. Взяли мы в том году одного специалиста, который со своими клубами навыигрывал там трофеев в мухоср.анской лиге. И что теперь? Михалыч из рос тренеров один из лучших, несмотря на молодость обладает большим опытом работы в РПЛ. А то, что у него трофеев с Локо нет - есть подозрение, что дело тут скорее в руководстве клуба. Как то нет уверенности, что РЖД действительно нужно выиграть чемп. Больше похоже на отмывание бабла
Ответить
FFR
1777734657
Какой идиот рожает такие бредовые идеи???
Ответить
Феликс Михайлов
1777735831
Следующий инсайд, ЦСКА - ведёт переговоры с Гвардиолой.
Ответить
Niklas80
1777735859
Да ну нафиг.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
