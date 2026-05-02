Новая информация о назначении Галактионова в ЦСКА

Инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков поделился имеющейся информацией о возможном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера ЦСКА.

«Слышал следующее (пока всe на уровне разговоров на футбольном рынке, поэтому прошу не воспринимать это инсайдом).

Михаил Галактионов, мягко скажем, готов возглавить ЦСКА, если такой вариант станет реальностью. Своe видение проекта у него есть.

Поговаривают, что определeнная подготовительная работа по повышению шансов назначения Галактионова в ЦСКА уже идeт.

В руководстве ЦСКА есть люди, через которых остальным можно «продать» идею с назначением Михаил Михайловича в клуб.

Но при этом сейчас в ЦСКА не считают (и пока не планируют менять это мнение) Галактионова полновесным кандидатом на замену Челестини. Приоритет – иностранец. Слышал, что Евгений Шевелев находится в рабочей поездке, в которой посещает разные страны, проводя консультации с иностранными специалистами», – написал Панков.