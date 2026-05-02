РФС поругали за стыдный поступок

2 мая, 12:14
2

Юрист, агент Антон Смирнов высказался о недавней смерти бывшего сотрудника РФС Сергея Куликова.

Он долгое время возглавлял департамент профессионального футбола.

«Упустил из виду уход Сергея Васильевича Куликова.

Вот так работаешь в РФС 34 года, а тебе трпи сухих строчки посвящают с констатацией факта твоей смерти...

Стыдобища от РФС. Очередная.

Ко мне Василич относился, как мне казалось, всегда очень добродушно и открыто. А, может быть, не только ко мне, а в целом ко всем.

Я в шутку называл его человеком «40 лет в футболе – 40 лет в офсайде». Мне всегда было непонятно, чем именно занимается Куликов).

А вот это его «Вот, вот, вот, трансфер уже идeт, вылезает из принтера, вот, вот, вот». Всем известно, что Куликов долгое время сидел на МТС (международный трансферный сертификат – iTC). Ну и пользовался своим положением, немного зарабатывал на этом, ускоряя или замедляя их оформление. И эта байка про вылезающий из принтера МТС со скоростью, зависящей от уплаченной за это мзды, является притчей во языцех.

Сергей Васильевич был чиновником, воспитанным в эпоху Колоскова, Тукманова, Радионова. Плоть от плоти. Не злобливый, дипломат, всегда с иголочки одетый, гладко выбритый, стройный. Мне нравился, крутой дядька. Всегда действительно был готов пообщаться, никакого снобизма и высокомерия, как, например, у Митрофанова.

Когда РФС был открыт для людей и в него можно было зайти в любое время и к любому человеку, Куликов приглашал меня в свой кабинет, и я делился с ним очередной несправедливостью со стороны РФС – он понимающе кивал и показывал, как он завален разного рода хернeй. Так и расставались. На понимании...

Светлая память и земля пухом», – написал Смирнов.

Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (2)
Интерес
1777714573
Смирнов не понял, чем занимался Куликов в РФС 34 года(кроме "левака" и не дающих результата бесед с ним),но на основании позиционирования "хороший дядька" требует всефутбольного траура в стране. По делам и память.
рылы
1777715463
ему уже всё равно.
