Агент Чернова сказал, останется ли защитник в «Спартаке»

Сегодня, 10:49
1

Владимир Кузьмичев, представитель защитника «Спартака» Никиты Чернова, высказался о будущем игрока.

С августа футболист выступает за «Крылья Советов» на правах аренды.

– Какое понимание по будущему Никиты? Он покинет «Спартак»?

– Мы работаем по этому вопросу. Пока говорить о чем‑то преждевременно. С учетом того, что его контракт по окончании сезона закончится, исходя из того, что «Спартак» не выразил желания продлить соглашение, очень маловероятно, что дальше будет именно «Спартак».

– Какова вероятность, что он останется в «Крыльях Советов» на полноценном контракте?

– Тут надо смотреть. Внизу турнирной таблицы всe напряженно и плотно. Дай бог, чтобы «Крылья» решили задачу и сохранились. Тогда можно будет об этом разговаривать. Сейчас команда решает задачи, которые надо решить. Если всe будет нормально, то мы проговорим этот вариант. Желание у них есть. Но одно дело, если они будут в РПЛ, другое дело, если не дай бог вылетят.

  • 30-летний Чернов в этом сезоне провел 20 матчей за «Крылья Советов», забил 2 гола.
  • В 2022 году «Спартак» приобрел игрока у самарского клуба.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Чернов Никита
Интерес
1777018181
НЕ напомнили бы, так и большинство спартаковцев его бы не вспомнили.
