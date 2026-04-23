Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Очень сложный матч, малая обойма футболистов. Тяжeлый график, постоянно кто-то выпадает. В первом тайме ничего не получилось, проваливались в прессинге. «Спартак» отличная команда, поставленная игра. Хорошо, что ушли на перерыв 1:1.

В перерыве сделали коррективы, во втором тайме сыграли лучше. Нашли два момента, один не забили, второй забили. Дальше тоже сложная игра с Махачкалой», – сказал Мусаев.