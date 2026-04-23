  • Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»

Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»

Вчера, 22:27
6

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Очень сложный матч, малая обойма футболистов. Тяжeлый график, постоянно кто-то выпадает. В первом тайме ничего не получилось, проваливались в прессинге. «Спартак» отличная команда, поставленная игра. Хорошо, что ушли на перерыв 1:1.

В перерыве сделали коррективы, во втором тайме сыграли лучше. Нашли два момента, один не забили, второй забили. Дальше тоже сложная игра с Махачкалой», – сказал Мусаев.

  • «Краснодар» вернулся на первое место.
  • Команда защищает титул.
  • «Зенит», проводящий 100-й сезон, отстает на очко.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Мусаев Мурад
Комментарии (6)
Константин-Шапкин-google
1776973489
Ничья была бы справедливым результатом.
Сергей-Куприянов-vkontakt
1776975097
Судью благодари и хозяина своего за перевод денежный)))
Император 1
1776977214
Ну и судью купили
Бумбраш
1776996857
Почему судью не поблагодарил? Неблагодарная жаба .в это победе волевого ничего нет,от слова совсем
