Мусаев заявил о чемпионском характере «Краснодара» после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

– Можно сказать, что «Краснодар» продемонстрировал чемпионский характер?

– Думаю, да. Характер – это первое, за счет чего смогли добиться победы.

В первом тайме игра совсем не получалась, плохо прессинговали, давали сопернику много времени и пространства. В перерыве поговорили и показали, что нужно исправить. Дисциплинированно дождались своего шанса. Я не очень люблю менять состав, но тут то дисквалификации, то травмы, а график «нон‑стоп». Ребята молодцы, проявляют характер, держатся друг за друга. Сегодня это сыграло решающую роль.