  • Мусаев заявил о чемпионском характере «Краснодара» после победы над «Спартаком»

Мусаев заявил о чемпионском характере «Краснодара» после победы над «Спартаком»

Сегодня, 00:39
8

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после матча 26-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

– Можно сказать, что «Краснодар» продемонстрировал чемпионский характер?

– Думаю, да. Характер – это первое, за счет чего смогли добиться победы.

В первом тайме игра совсем не получалась, плохо прессинговали, давали сопернику много времени и пространства. В перерыве поговорили и показали, что нужно исправить. Дисциплинированно дождались своего шанса. Я не очень люблю менять состав, но тут то дисквалификации, то травмы, а график «нон‑стоп». Ребята молодцы, проявляют характер, держатся друг за друга. Сегодня это сыграло решающую роль.

  • «Краснодар» вернулся на первое место.
  • Команда защищает титул.
  • «Зенит», проводящий 100-й сезон, отстает на очко.

Еще по теме:
«Спартак» описал поражение от «Краснодара» одним прилагательным 1
Игрок «Краснодара» увидел странность в пенальти в ворота «Спартака» 2
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар» 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Мусаев Мурад
Romeo 123
1776991345
Какой уже матч судьи тянут Краснодар к чемпионству , Краснодар и без тренера может стать чемпионом
subbotaspartak
1777000120
Весна в Краснодаре ранняя, расцвёл... А ну как в мае заморозки...
crf57
1777006254
Не люблю КРАСНОДАР из-за хамов-провокаторов КОРДОБЫ и СПЕРЦЯНА,костолома ЧЕРНИКОВА. Они при каждом свистке судьи устраивают представление с возделыванием рук к небу,с ужимками обезьян. Поэтому болел за СПАРТАК, но он очередной раз опозорился. Грош цена этой команде!
crf57
1777006306
СУДЬЯ конечно конченый! Гнать его из футбола!!!
crf57
1777006441
МУСАЕВ! Помолчи о "чемпионском характере"! Судье продажному лучше спасибо скажи!
Strig
1777009995
смех... мусаев тренер? да вы что? чемпионский характер с их кардебалетёром кордобой? может он и неплохой игрок, но человек не очень (по поведению видно)
Главные новости
«Балтика» попросила 4,5 миллиона за своего игрока у «Севильи»
08:59
Мбаппе не попал в топ-10 лучших французских игроков в истории
08:48
2
Сперцян сказал, «тащат» ли судьи «Краснодар» к чемпионству
08:30
7
Кубок Германии. Определился соперник «Баварии» по финалу
08:20
Поражение «Спартака», смена лидера в РПЛ, Евсеев опять матерится и другие новости
01:57
1
Мэддисон жестко прошелся по Гусеву: «Совсем поплыл»
01:43
7
«Матч ТВ» покажет три игры 27-го тура РПЛ
01:01
2
ВидеоНовый матерный перформанс Евсеева
00:06
9
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
17
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
17
Все новости
Все новости
Мэддисон жестко прошелся по Гусеву: «Совсем поплыл»
01:43
7
Мостовой оценил пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Краснодара»
01:26
3
Егоров определил, какого игрока не хватает «Спартаку»
01:13
4
Тихонов увидел в матче «Спартак» – «Краснодар» «запредельное издевательство»
01:09
10
«Матч ТВ» покажет три игры 27-го тура РПЛ
01:01
2
Мусаев заявил о чемпионском характере «Краснодара» после победы над «Спартаком»
00:39
8
Директор «Спартака» по-джентльменски воспринял пенальти от «Краснодара»
00:31
Болельщики «Спартака» отреагировали на поражение от «Краснодара»
00:19
«Спартак» описал поражение от «Краснодара» одним прилагательным
00:12
2
ВидеоНовый матерный перформанс Евсеева
00:06
9
В «Спартаке» конкретно сформулировали задачу на остаток сезона
Вчера, 23:59
Игрок «Краснодара» увидел странность в пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 23:37
5
Генич сделал важный вывод после матча «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 23:16
17
Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:09
16
В «Спартаке» двумя словами описали проигранный матч «Краснодару»
Вчера, 22:55
3
Карседо отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
18
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:27
6
Реакция «Спартака» на спорный пенальти в пользу «Краснодара»
Вчера, 22:23
3
Николаев проанализировал странный пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 22:15
24
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на чемпионство
Вчера, 22:00
21
Экс-судья Федотов разобрал спорный пенальти в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 21:57
15
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:48
⚡️ РПЛ. «Краснодар» добыл волевую победу над «Спартаком» и вернул себе лидерство
Вчера, 21:48
273
РПЛ. «Балтика» сыграла вничью с «Ахматом» из-за автогола
Вчера, 21:41
5
Радимов – о пенальти в пользу «Краснодара»: «Честное слово, задолбали»
Вчера, 21:23
22
Орлов недоволен легионером «Зенита»: «Что вообще происходит?»
Вчера, 21:09
3
Видео«Спартак» забил «Краснодару» курьезный гол после вратарской ошибки
Вчера, 20:56
17
Один агент Батракова опроверг слова другого о скаутах «ПСЖ» на матче «Локомотива»
Вчера, 20:40
5
Все новости
