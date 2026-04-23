  • Радимов – о пенальти в пользу «Краснодара»: «Честное слово, задолбали»

Вчера, 21:23
22

Владислав Радимов отреагировал на пенальти в матче 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Да как вы это делаете-то? Пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Балтикой» за точно такой же момент не назначаете и говорите, что это правильно. А в ворота «Спартака» назначаете.

Да в чем фишка-то, объясните? Честное слово, задолбали», – сказал Радимов.

mihail200606
Тут теоретически Спартак может и рад был отдать 3 очка именно краснодару, лишь бы только не зениту чемпионом быть.. ) Самому то призов не видать в этом году,а еврокубков нет ..
Foxitkuban
А может Радимову за своими смотреть, а не в сторону конкурентов ныть каждый час?
alefreddy
а кули толку теперь
Константин-Шапкин-google
Фишка в бабках!
Cleaner
ПИТЕРСКИЙ Радимов расстроен ВТОРЫМ местом Зенита! Уплыло купленное чемпионство. И приплыл третий ЮБИЛЕЙНЫЙ сезон! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Интерес
Так в обоих случаях выгодоприобретатель один и тот же-телята.Что хочешь, то и думай.Теории заговора я не люблю,поэтому предположу, что руководители нашего футбола решили, что завоевание кем-то титула в последнем матче-это есть уровень их высочайшей работы по организации турнира.
Alex Flash
Действительно. Задолбали. Сначала ошибаются, а потом садятся и всей толпой обсуждают, может перейти к тому, чтобы они сразу во время матча сидели всей толпой, обсуждали и выносили решение.
Сергей-Куприянов-vkontakt
Просто торгаш захотел ещё одно золото,вот судьи и работают в этом направлении.Причем заметьте,в прошлом году обошли на очко Зенит,который проиграл Спартаку за счёт забитого из офсайда гола Мариинск(все выглядит,как помощь Спартаку,типа на него ропшите),сейчас ставят пенальти Зениту с Локо,все выглядит типа Локо помощь.Но не скрыть все это,когда Краснодару не ставят явные пенальти,а им помогают липовыми.Мерзкая команда,которая даже вышла в рпл не по спортивному принципу.Такие,как взлетают,так и исчезают быстро,пока торгаш платит за свистки,она будет существовать.А в честной игре ноль без палочки.
Император 1
Краснодару можно
Volrad777
Вонючий **** рАДИМОВ вне себя скажи спасибо что от локо отскочили а не прое...
