Радимов – о пенальти в пользу «Краснодара»: «Честное слово, задолбали»

Владислав Радимов отреагировал на пенальти в матче 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».

Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.

Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.

«Да как вы это делаете-то? Пенальти в ворота «Краснодара» в матче с «Балтикой» за точно такой же момент не назначаете и говорите, что это правильно. А в ворота «Спартака» назначаете.

Да в чем фишка-то, объясните? Честное слово, задолбали», – сказал Радимов.