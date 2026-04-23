«Краснодар» в гостевом матче обыграл «Спартак» в рамках 26 тура РПЛ, итоговый счет 2:1.

На 38-й минуте хозяева вышли вперед после углового: Барко подал с левого фланга, Литвинов пробил в борьбе, и мяч от Кристофера Мартинса рикошетом влетел в ворота после неудачного выхода Агкацева.

После подачи Сперцяна с углового мяч попал в руку Умярову, арбитр после просмотра VAR назначил пенальти, который Эдуард уверенно реализовал ударом в правый угол.

Жубал с 8 метров головой технично подрезал мяч под дальнюю штангу.

