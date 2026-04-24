Тихонов увидел в матче «Спартак» – «Краснодар» «запредельное издевательство»

Бывший спартаковец Андрей Тихонов высказался о пенальти в пользу «Краснодара» в матче 26-го тура РПЛ (1:2).

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Южане сравняли счет на 45+1-й минуте с пенальти.

Главный арбитр Артем Чистяков назначил 11-метровый за попадание мяча в руку Наилю Умярову.

«Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».

«Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.

«Запредельное издевательство над футболистами. Это просто ужас, это не пенальти», – сказал Тихонов.