  • ⚡️ РПЛ. «Краснодар» добыл волевую победу над «Спартаком» и вернул себе лидерство

⚡️ РПЛ. «Краснодар» добыл волевую победу над «Спартаком» и вернул себе лидерство

Вчера, 21:48
273

«Краснодар» опередил «Зенит» и снова возглавил турнирную таблицу чемпионата России.

Команда Мурада Мусаева воспользовалась осечкой «Зенита» и вышла на первое место благодаря волевой победе над «Спартаком».

Пропустив от Кристофера Мартинса, краснодарцы отыгрались еще до перерыва благодаря голу Эдуарда Сперцяна с пенальти, а решающий мяч на 85-й минуте забил защитник Жубал.

У «Краснодара» 57 очков в 26 турах РПЛ. «Зенит» отстает на один балл. «Спартак» идет пятым с 45 очками.

Россия. Премьер-лига. 26 тур
Спартак - Краснодар - 1:2 (1:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - К. Мартинс, 38; 1:1 - Э. Сперцян, 45+1 (с пенальти); 1:2 - Жубал, 85.
Таблица турнира Календарь турнира

Пингвины Антарктиды/Форпо
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА ФКГазпромФламенго начал подготовку программы третьего юбилейного... а ведь понятно было, что чемоданным не для чего полностью выкладываться... ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective) ⚽
ZAITZEFF2011
Бегали одни иностранцы в командах а наши чушки со са ли друг у друга
Garrincha58
Можно смело утверждать это был чемпионский матч теперь быки своего уже не упустят им по силам в четырёх оставшихся матчах выиграть три этого будет достаточно почему да тут всё просто Зенит обязательно в оставшихся матчах потеряет очки(выезд с ЦСКА и в Ростов)
anatolich72
Говорят 3 очка не пахнут, но почему столько вони из Питера?
Semenycch
Читаю комментарии парнокопытных и еще раз удивляюсь, это какими морально опущенными нужно быть, чтобы радоваться поражению любимой команды из-за ненависти к Зениту! Так люди не поступают, так поступают только нелюди! Для нормальных людей преданность своей семье, своей стране, своей любимой команде превыше всего! Превыше всего! А у Вас ненависть затмила все нормальные человеческие чувства, значит вы не люди, вы - нелюди! Ничтожества!!! Впрочем я не удивлен.
Бумбраш
Просто чемп заканчивается,пора подумать об отдыхе,слетать а теплые края,вот судейская бригада и подумала,и решила не отказываться от столь жирного гонорара.
slavа0508
Если по чесноку то коровы не наиграли на победу . на победу наиграли судьи ...
СильныйМозг
Я, вчера, не смотрел игру. Подскажите, сви.ньи обосрались или судьи?
Oldtrafford83
Спартак играл хорошо, но не повезло, плюс странный пеналь!!! Очень ждем матч за Суперкубок между Спартаком и Краснодаром)
Foxitkuban
Сколько же тут гнилых завистников однако...
