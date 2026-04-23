⚡️ РПЛ. «Краснодар» добыл волевую победу над «Спартаком» и вернул себе лидерство

«Краснодар» опередил «Зенит» и снова возглавил турнирную таблицу чемпионата России.

Команда Мурада Мусаева воспользовалась осечкой «Зенита» и вышла на первое место благодаря волевой победе над «Спартаком».

Пропустив от Кристофера Мартинса, краснодарцы отыгрались еще до перерыва благодаря голу Эдуарда Сперцяна с пенальти, а решающий мяч на 85-й минуте забил защитник Жубал.

У «Краснодара» 57 очков в 26 турах РПЛ. «Зенит» отстает на один балл. «Спартак» идет пятым с 45 очками.