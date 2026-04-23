Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» опубликовало посты по итогам матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Домашнее поражение.

«Спартак» был лучше, но уступил «Краснодару» – 1:2. И без левого пенальти не обошлось.

«Спартак» потерял математические шансы стать чемпионом России. Все силы на Кубок!» – написали болельщики.