Реакция «Фратрии» на домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»

Крупнейшее объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» опубликовало посты по итогам матча 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).
«Домашнее поражение.
«Спартак» был лучше, но уступил «Краснодару» – 1:2. И без левого пенальти не обошлось.
«Спартак» потерял математические шансы стать чемпионом России. Все силы на Кубок!» – написали болельщики.
- «Спартак» забил первым, но преимущество не удержал. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий соперник – «Пари НН».
- «Краснодар» вернулся на первое место. Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
Источник: телеграм-канал «Фратрии»